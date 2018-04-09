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09.04.2018 08:05 Праздничные пасхальные службы прошли во всех храмах Тульской области Надежда Долгих





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Колонна подходит к пока еще закрытым западным воротам храма, символизирующим двери гроба Господня. Колокола затихают, и митрополит первым возглашает радостную весть: «Христос воскресе!». Эти слова священнослужители и верующие повторят еще не раз, после чего ворота храма открываются и не закрываются в течение всей недели, которая называется Светлой седмицей. Прихожане заходят в храм, начинается служба.



Христово воскресение предваряет Великий пост, который длился 40 дней и завершился особенно строгим воздержанием в течение Страстной недели. Теперь же православные верующие переполнены ликующей радостью о Воскресении Христовом.



Торжественное богослужение продлилось до двух часов ночи.



В ночь с субботы на воскресенье во всех православных храмах мира проходит торжественное богослужение в честь самого светлого и радостного праздника христиан – Пасхи. Крестный ход вокруг Успенского кафедрального собора в Туле возглавил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. К торжественному шествию присоединились сотни горожан.Колонна подходит к пока еще закрытым западным воротам храма, символизирующим двери гроба Господня. Колокола затихают, и митрополит первым возглашает радостную весть: «Христос воскресе!». Эти слова священнослужители и верующие повторят еще не раз, после чего ворота храма открываются и не закрываются в течение всей недели, которая называется Светлой седмицей. Прихожане заходят в храм, начинается служба.Христово воскресение предваряет Великий пост, который длился 40 дней и завершился особенно строгим воздержанием в течение Страстной недели. Теперь же православные верующие переполнены ликующей радостью о Воскресении Христовом.Торжественное богослужение продлилось до двух часов ночи.





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