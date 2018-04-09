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09.04.2018 12:43 В Туле ограничили движение большегрузов Вести-Тула





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Для таких большегрузов требуется специальное разрешение уполномоченного органа при условии возмещения вреда дорожному покрытию. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением копий необходимых документов можно подать через МФЦ, РПГУ, уточнить информацию по телефону 36-35-14. По 8 мая включительно на улично-дорожной сети города будут работать посты весогабаритного контроля.



Чтобы хотя бы частично предотвратить дальнейшее разрушение асфальтового покрытия, с сегодняшнего дня на территории Тулы вводятся ограничения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспорта с превышением нагрузки 4 тонны на ось.Для таких большегрузов требуется специальное разрешение уполномоченного органа при условии возмещения вреда дорожному покрытию. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением копий необходимых документов можно подать через МФЦ, РПГУ, уточнить информацию по телефону 36-35-14. По 8 мая включительно на улично-дорожной сети города будут работать посты весогабаритного контроля.

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