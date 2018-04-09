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09.04.2018 12:16 Вода в Упе поднялась почти на 5 метров Вести-Тула





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Городские спасатели проводят постоянный мониторинг и замеры уровня воды рек Упы, Воронки, Тулицы. Сегодня начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ Николай Безруков сообщил, что Упа поднялась до 4 метров 95 сантиметров. В Туле подтоплены три моста.



Как обстоят дела в регионе, мы расскажем в нашем вечернем эфире. Съемочная группа тульских «Вестей» работает сегодня в Щекинском районе.



Весна стремительно ворвалась в центральную Россию, ведя бескомпромиссную борьбу с остатками снега. Именно на эту неделю специалисты МЧС прогнозировали пик паводка в нашем регионе. И судя по ситуации, они не просчитались.Городские спасатели проводят постоянный мониторинг и замеры уровня воды рек Упы, Воронки, Тулицы. Сегодня начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ Николай Безруков сообщил, что Упа поднялась до 4 метров 95 сантиметров. В Туле подтоплены три моста.Как обстоят дела в регионе, мы расскажем в нашем вечернем эфире. Съемочная группа тульских «Вестей» работает сегодня в Щекинском районе.

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