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НОВОСТИ | Общество



09.04.2018 10:47 В Тульской облбольнице назвали четыре лучших отделения по итогам года
Вести-Тула

В Тульской облбольнице назвали четыре лучших отделения по итогам года

| фото |
Высокотехнологичная медицинская помощь, выездная работа, в том числе в отдаленные села и деревни, внедрение новых технологий и оборудования - это далеко не полный перечень работ, проделанных за год специалистами Тульской областной клинической больницы. Здесь подвели итоги за 2017 год.

Почти 30 тысяч пациентов воспользовались услугами областной больницы. Пятая часть из них - жители села. Кроме того, выросло количество больных по экстренным показаниям до 25% от общего количества пациентов.

По словам главного врача Тульской областной клинической больницы Александра Симонова, «в этом году будем оказывать ещё больший объем высокотехнологичной помощи: эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов, операции на сосудах, помощь по терапевтическому профилю, в гематологии, ревматологии и других специальностях. Заключили соглашение с Институтом трансплантологии и будем стараться открыть отделение пересадки почки. Для этого нужны капитальные вложения, которые, наверное, будут заложены в бюджет Тульской области на следующий год».

По итогам года четыре отделения признаны лучшими - это урологическое, неврологическое, спецдиспансеризации и клинико-диагностического центра. Один сотрудник получил личную награду - перевязочная медсестра Жанна Абалмасова. В областную больницу она пришла сразу после окончания Тульского медицинского колледжа, и вот уже 24 года трудится в ожоговом отделении.

«Пациенты у нас сложные, много боли, горя, которое порой приходится пропускать через себя. Это тяжело, но я иду на работу с удовольствием, потому что с детства хотела помогать людям», - рассказала Жанна Абалмасова.
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