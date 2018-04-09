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09.04.2018 09:57 «Школьная карта»: плюсы и минусы София Гафарова





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Электронная карта избавляет от этой головной боли. Родители пополняют специальный счет и могут через личный кабинет сайта Мояшкола.рус контролировать расход средств на питание ребенка и даже ознакомиться со школьным меню. Оплата инновационной карточкой идет через электронный терминал. Вполне, знакомая система безналичного расчета.



Немаловажное преимущество в том, что в этом случае дети не потратятся на нездоровую пищу: чипсы и газировку. Школьная карточка лишает их такого соблазна. И, безусловно, гарантия, что ребенок не останется голодным.



Как показал эксперимент, такая система оплаты за питание школьников удобна и для организации, оказывающей услуги аутсорсинга - точный и оперативный учет средств и планирования. Изменения почувствовали и классные руководители.



«Я теперь не трачу время на то, чтобы собрать деньги и подсчитать, какую сумму нужно отдать за обеды – просто говорю, какое количество детей сегодня обедает», - рассказала учитель начальных классов Ольга Коробкова.



Однако, далеко не все родители поддержали инновацию и предпочитают наличную оплату за питание. Хоть таких и незначительный процент.



«Это дело добровольное. Кто желает – получает инновационную систему, кто не желает – пользуются традиционными способами», - уверяет начальник Управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова.



Пилотный проект был запущен в Центре образования №3. На сегодня уже 34 школы города присоединились к инновационной карточной системе оплаты питания. До конца года их станет практически в два раза больше. Кстати, эта электронная карта предусматривает оплату и других услуг. И в Управлении образования уверили, что планируют расширить ее возможности. О чем именно речь, пока держится в секрете.



Обычный способ заботы о питании ребенка в школе - еженедельно выдавать деньги и верить на слово. Сдал ли он эти деньги, и вообще питался ли в школе? Учителя каждый раз об этом спрашивать не будешь.Электронная карта избавляет от этой головной боли. Родители пополняют специальный счет и могут через личный кабинет сайта Мояшкола.рус контролировать расход средств на питание ребенка и даже ознакомиться со школьным меню. Оплата инновационной карточкой идет через электронный терминал. Вполне, знакомая система безналичного расчета.Немаловажное преимущество в том, что в этом случае дети не потратятся на нездоровую пищу: чипсы и газировку. Школьная карточка лишает их такого соблазна. И, безусловно, гарантия, что ребенок не останется голодным.Как показал эксперимент, такая система оплаты за питание школьников удобна и для организации, оказывающей услуги аутсорсинга - точный и оперативный учет средств и планирования. Изменения почувствовали и классные руководители.«Я теперь не трачу время на то, чтобы собрать деньги и подсчитать, какую сумму нужно отдать за обеды – просто говорю, какое количество детей сегодня обедает», - рассказала учитель начальных классов Ольга Коробкова.Однако, далеко не все родители поддержали инновацию и предпочитают наличную оплату за питание. Хоть таких и незначительный процент.«Это дело добровольное. Кто желает – получает инновационную систему, кто не желает – пользуются традиционными способами», - уверяет начальник Управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова.Пилотный проект был запущен в Центре образования №3. На сегодня уже 34 школы города присоединились к инновационной карточной системе оплаты питания. До конца года их станет практически в два раза больше. Кстати, эта электронная карта предусматривает оплату и других услуг. И в Управлении образования уверили, что планируют расширить ее возможности. О чем именно речь, пока держится в секрете.





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