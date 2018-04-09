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09.04.2018 09:33 В Тульской области суды начали закрывать торговые центры и социальные объекты Виталий Моторин





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Результаты проверок Тульских торговых центров были весьма жёсткими, и теперь из сложившейся ситуации пытаются выкрутиться адвокаты, которых наняли собственники зданий. Первое из целой серии подобных заседаний прошло в Советском районном суде города Тулы.



«Мы считаем, что иск о запрете работы всего здания это преувеличение». Это позиция представителей Большого универмага города Тулы - он один из лидеров по количеству и степени серьёзности выявленных нарушений. Адвокаты их признают частично, а стало быть, частично же просят и закрыть здание.



«У нас торговые площади это только первый и второй этаж, остальное – складские помещения. Нужно запретить эксплуатацию четвертого этажа и подвала», - считает представитель ООО «Большой универмаг» Руслан Татарников.



Впрочем, обвинители с этим не согласны. По словам заместителя прокурора Советского района города Тулы Исмаила Тикаева, «пожар может возникнуть на четвертом этаже, может возникнуть в шахте лифта и сразу же распространиться на все здание - на первый и второй этаж. В спортивном зале, который находится в цокольном этаже, в случае пожара люди обречены».



Видимо, прокуроры были убедительнее, спустя четыре с половиной часа двери универмага уже опечатывали судебные приставы. В таком же формате дела о нарушениях рассматривались и в других судах. В Арсеньевском районе по результатам проверок закрыли физкультурный комплекс, а в Пролетарском районе Тулы приостановлена деятельность фотоателье в торговом центре «Континент».



Проверки мест массового пребывания закончены, но судебные заседания только начинаются.



Проверка систем оповещения и датчиков дыма, осмотр запасных выходов и эвакуационных коридоров. Посетители торгового комплекса «Рио», который в Туле проверяют одним из последних, нисколько не удивлены - к подобным рейдам туляки уже привыкли, но теперь разговоры о противопожарной безопасности выходят в иную - процессуальную сферуРезультаты проверок Тульских торговых центров были весьма жёсткими, и теперь из сложившейся ситуации пытаются выкрутиться адвокаты, которых наняли собственники зданий. Первое из целой серии подобных заседаний прошло в Советском районном суде города Тулы.«Мы считаем, что иск о запрете работы всего здания это преувеличение». Это позиция представителей Большого универмага города Тулы - он один из лидеров по количеству и степени серьёзности выявленных нарушений. Адвокаты их признают частично, а стало быть, частично же просят и закрыть здание.«У нас торговые площади это только первый и второй этаж, остальное – складские помещения. Нужно запретить эксплуатацию четвертого этажа и подвала», - считает представитель ООО «Большой универмаг» Руслан Татарников.Впрочем, обвинители с этим не согласны. По словам заместителя прокурора Советского района города Тулы Исмаила Тикаева, «пожар может возникнуть на четвертом этаже, может возникнуть в шахте лифта и сразу же распространиться на все здание - на первый и второй этаж. В спортивном зале, который находится в цокольном этаже, в случае пожара люди обречены».Видимо, прокуроры были убедительнее, спустя четыре с половиной часа двери универмага уже опечатывали судебные приставы. В таком же формате дела о нарушениях рассматривались и в других судах. В Арсеньевском районе по результатам проверок закрыли физкультурный комплекс, а в Пролетарском районе Тулы приостановлена деятельность фотоателье в торговом центре «Континент».Проверки мест массового пребывания закончены, но судебные заседания только начинаются.





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