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06.04.2018 18:26 В Туле открылась мини-выставка работ Кустодиева "Вести-Тула"





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В фондах хранятся четыре картины великого мастера. Портрет его учителя – Ильи Репина, эскиз театральной декорации к пьесе «Гроза» Островского. Сюжетная картина «Пропагандист» написана накануне революционных событий. И знаменитая «Красавица». Всего Кустодиев выполнил четыре варианта. Этот – второй.



Предполагается, что художник написал полотно для своего друга Максима Горького. «Известно, что Кустодиеву позировала актриса МХАТа Фаина Васильевна Шевченко. В последующем она стала Народной артисткой СССР», - рассказывает ведущий специалист отдела русского и западноевропейского искусства Тульского областного художественного музея Елена Оленич.

Образы русских красавиц, созданные Борисом Кустодиевым, известны во всем мире. Одно из полотен находится в Тульском художественном музее. К 140-летию со дня рождения художника здесь открыли мини-выставку его работ.В фондах хранятся четыре картины великого мастера. Портрет его учителя – Ильи Репина, эскиз театральной декорации к пьесе «Гроза» Островского. Сюжетная картина «Пропагандист» написана накануне революционных событий. И знаменитая «Красавица». Всего Кустодиев выполнил четыре варианта. Этот – второй.Предполагается, что художник написал полотно для своего друга Максима Горького. «Известно, что Кустодиеву позировала актриса МХАТа Фаина Васильевна Шевченко. В последующем она стала Народной артисткой СССР», - рассказывает ведущий специалист отдела русского и западноевропейского искусства Тульского областного художественного музея Елена Оленич.









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