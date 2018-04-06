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НОВОСТИ | Общество



06.04.2018 17:29 Место перезахоронения останков с Крестовоздвиженской площади пока не определено
"Вести-Тула"



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Останки туляков, обнаруженные на Крестовоздвиженской площади, в ходе археологических работ будут перезахоронены. Вопрос пока обсуждается в Тульской епархии и правительстве. Точное место еще не определено. Но, в соседнем Липецке опыт подобного переноса останков есть. Там прах переносят на городское кладбище в специально возведенный для этих целей склеп.

В истории точку ставить рано. Раскопки продолжаются. Археологи углубятся еще на полметра под землю. Обнаружено более полусотни гробов. Захоронения сделаны до 70-х годов восемнадцатого века. Потом все городские кладбища по распоряжению Екатерины Великой были закрыты. Останки настолько хорошо сохранились, что археологи расшифровывают истории наших предков.

«То, что мы видим, это обычное городское кладбище. – Говорит руководитель археологической экспедиции Алексей Свиридов. – Высока плотность гробов связана с тем, что было мало места. Старались похоронить поближе к церкви. В отдельных случаях покойников даже подкладывали в гробы ранее похороненных людей».













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