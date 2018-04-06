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НОВОСТИ | Общество



06.04.2018 16:36 С 1 июля в Тульской области вырастут тарифы
"Вести-Тула"



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О деятельности мировых судей и комитета по тарифам сегодня шла речь на совещании Правительства региона. Большой интерес вызвало формирование тарифов.

Председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин пояснил, как формируются те или иные тарифы, обосновал их экономическую составляющую. Он сообщил, что с 1 июля ожидается рост тарифов на электроэнергию на 3,5 %, тепловую энергию, воду и стоки - на 6,6 %, а также природный газ - на 3,4 %.

Как рассказал Дмитрий Васин, «…тарифы на электрическую энергию для населения установлены в рамках предельных значений, утвержденных Федеральной антимонопольной службой. Всего на 1 копейку выше минимально допустимого значения. Существенное влияние на рост тарифов на тепловую энергию оказало произошедшее в 2018 году снижение полезного отпуска тепла, производимого электростанциями в режиме комбинированной выработки».














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