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06.04.2018 16:22 Представители Большого универмага попросили суд не приостанавливать работу полностью "Вести-Тула"





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Дело Большого универмага, где таковых нашли особенно много, слушалось в суде Советского района. Представители этой организации вину признали лишь частично и попросили суд не приостанавливать работу всего здания, а ограничиться лишь несколькими этажами.



Представитель ООО «Большой универмаг» Руслан Татарников заявил, что «…иск, в той форме, в которой он заявлен, в плане запрещения работы всего здания, это преувеличение со стороны государственного органа. По поводу установки системы вытяжной противодымной вентиляции на четвертом этаже и в подвале здания, то у нас торговые площади только первый и второй этаж. Четвертый этаж – это в основном складские помещения. Можно применить меры иного характера, т.е. запретить эксплуатацию четвертого этажа и подвала, например».



А вот прокуратура с этой позицией не согласна. По мнению надзорного ведомства эксплуатироваться не может все здание целиком. «Пожар может возникнуть на четвертом этаже или в шахте лифта и сразу же распространиться на все здание. То же самое касается спортивного зала в цокольном этаже. В случае пожара эти люди обречены. С точки зрения пожарной безопасности нет ничего», - говорит заместитель прокурора Советского района Тулы Исмаил Тикаев.



О том какую же позицию занял суд в этом случае и какие еще объекты закроют по решению суда в Туле расскажем в вечернем выпуске тульских «Вестей».





В Туле суды начали разбирать результаты проверок торговых центров. Первые заседания, где решался вопрос о закрытии объектов торговли в которых были выявлены нарушениями прошли сегодня.Дело Большого универмага, где таковых нашли особенно много, слушалось в суде Советского района. Представители этой организации вину признали лишь частично и попросили суд не приостанавливать работу всего здания, а ограничиться лишь несколькими этажами.Представитель ООО «Большой универмаг» Руслан Татарников заявил, что «…иск, в той форме, в которой он заявлен, в плане запрещения работы всего здания, это преувеличение со стороны государственного органа. По поводу установки системы вытяжной противодымной вентиляции на четвертом этаже и в подвале здания, то у нас торговые площади только первый и второй этаж. Четвертый этаж – это в основном складские помещения. Можно применить меры иного характера, т.е. запретить эксплуатацию четвертого этажа и подвала, например».А вот прокуратура с этой позицией не согласна. По мнению надзорного ведомства эксплуатироваться не может все здание целиком. «Пожар может возникнуть на четвертом этаже или в шахте лифта и сразу же распространиться на все здание. То же самое касается спортивного зала в цокольном этаже. В случае пожара эти люди обречены. С точки зрения пожарной безопасности нет ничего», - говорит заместитель прокурора Советского района Тулы Исмаил Тикаев.О том какую же позицию занял суд в этом случае и какие еще объекты закроют по решению суда в Туле расскажем в вечернем выпуске тульских «Вестей».











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