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06.04.2018 15:28 Вода в реке Сухая Табола за ночь поднялась на 1 метр "Вести-Тула"





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Нарушено транспортное сообщение с населенным пунктом Прилипки, где постоянно проживают 11 жителей. Угрозы подтопления жилых домов, по информации спасателей нет, а потому эвакуация не требуется, а вот лодочная переправа организована. В Устье работает продовольственная лавка. Для контроля над ситуацией в населенный пункт отправлена оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона.







В Куркинском районе вышел из берегов Дон, в Плавском - Плава, а теперь и река Сухая Табола в Кимовском районе. За одну ночь вода поднялась на метр. Сегодня сотрудники МЧС сообщили о подтоплении еще одного низководного моста в населенном пункте Устье.Нарушено транспортное сообщение с населенным пунктом Прилипки, где постоянно проживают 11 жителей. Угрозы подтопления жилых домов, по информации спасателей нет, а потому эвакуация не требуется, а вот лодочная переправа организована. В Устье работает продовольственная лавка. Для контроля над ситуацией в населенный пункт отправлена оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона.

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