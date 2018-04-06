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06.04.2018 15:18 Жёсткость водопроводной воды в Туле – в пределах нормы Вести-Тула





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Сейчас идет активная работа по модернизации оборудования и сетей для улучшения качества воды в бывшем Ленинском районе. Но, как уверяют специалисты, во всей Туле вода безопасна по всем показателям. Есть небольшое превышение по жесткости, но в пределах нормы.



По словам главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Олега Куликова, «по данным 2017 года у нас по Туле отклонение по микробиологическим показателям составило всего 10,7%, в позапрошлом году было 12%, до этого 14%. Когда я начинал работать, лет 30 назад, этот показатель составлял около 30%».



Самая лучшая по качеству вода в Туле - в Пролетарском округе. Такое заключение сделал Роспотрбенадзор по Тульской области. Самое болевое место - Большая Тула, это связано с устаревшими водозаборными сооружениями.Сейчас идет активная работа по модернизации оборудования и сетей для улучшения качества воды в бывшем Ленинском районе. Но, как уверяют специалисты, во всей Туле вода безопасна по всем показателям. Есть небольшое превышение по жесткости, но в пределах нормы.По словам главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Олега Куликова, «по данным 2017 года у нас по Туле отклонение по микробиологическим показателям составило всего 10,7%, в позапрошлом году было 12%, до этого 14%. Когда я начинал работать, лет 30 назад, этот показатель составлял около 30%».





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