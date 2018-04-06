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06.04.2018 14:59 В Доме Крафта размещены работы художниц, рисующих каждый день Вести-Тула





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В Доме Крафта размещены работы трёх художниц, работающих в технике скетчинга: Полины Новиковой, Юлии Сидневой и Анастасии Смирновой. Их персонажи - пассажиры метро или автобуса, посетители театра или кафе, растения и животные, город и архитектура. Выставка продлится до 27 мая, открытие сегодня в 17 часов.



В Тульском историко-архитектурном музее 6 апреля 2018 года открывается выставка «Проект#365. Рисуя каждый день». Проект зародился в социальных сетях, его участником мог стать любой желающий, публикуя каждый день в течение года по одной своей зарисовке (скетчу).В Доме Крафта размещены работы трёх художниц, работающих в технике скетчинга: Полины Новиковой, Юлии Сидневой и Анастасии Смирновой. Их персонажи - пассажиры метро или автобуса, посетители театра или кафе, растения и животные, город и архитектура. Выставка продлится до 27 мая, открытие сегодня в 17 часов.

Читать @gtrktula

















