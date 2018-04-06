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06.04.2018 12:56 Преподаватели из Петербурга проведут в Туле отбор юных танцоров Вести-Тула





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Используемый преподавателями Академии комплекс специальных дисциплин позволит воспитать универсального танцовщика, владеющего разными техниками, что в дальнейшем даст возможность работать в лучших театральных труппах страны и мира. Время встречи 14 часов. Дополнительная информация - по телефону 8(812) 988-57-19.



В субботу, 7 апреля 2018 года, педагоги Санкт-Петербургской Академии танца Бориса Эйфмана проведут в Центре культуры и досуга на улице Металлургов в Туле просмотр и отбор юных танцоров в возрасте от 6 до 11 лет для обучения в северной столице: получения общего образования и профессиональной хореографической подготовки по инновационной системе.Используемый преподавателями Академии комплекс специальных дисциплин позволит воспитать универсального танцовщика, владеющего разными техниками, что в дальнейшем даст возможность работать в лучших театральных труппах страны и мира. Время встречи 14 часов. Дополнительная информация - по телефону 8(812) 988-57-19.

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