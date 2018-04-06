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06.04.2018 12:43 Роспотребнадзор советует следить за сроками годности символов Пасхи Вести-Тула





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Главный специалист-эксперт отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Дарья Ершова сообщила, что «при приобретении яиц важно, чтобы скорлупа не была загрязнена помётом, поверхность не повреждена. При покупке молочной продукции важны условия хранения и сроки годности, нарушение которых может привести к инфекционным заболеваниями и пищевым отравлениям».



Быть внимательнее при покупке товаров к празднику Пасхи рекомендует Роспотребнадзор. Как показывают проверки контроля качества продукции, в последнее время со стороны продавцов появилась тенденция предлагать потребителю фальсифицированные молочные продукты. Как последствия - отравления. Необходимо читать состав и сроки годности творожной пасхи, куличей, яиц.Главный специалист-эксперт отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Дарья Ершова сообщила, что «при приобретении яиц важно, чтобы скорлупа не была загрязнена помётом, поверхность не повреждена. При покупке молочной продукции важны условия хранения и сроки годности, нарушение которых может привести к инфекционным заболеваниями и пищевым отравлениям».





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