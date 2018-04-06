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06.04.2018 11:21 В Туле десантники со всей страны выбирают самых метких и творческих Виталий Моторин





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На огневые рубежи милых десантниц участники соревнований «Воин содружества» из числа мужчин любезно пропустили первыми. Здесь, как и в бою, судьбу человека может решить половина автоматной обоймы. По пять выстрелов из положения лежа, в упоре на колено и стоя - и либо пан, либо пропал.



По-отечески поправить каску или подсобить с оружием – это все снисхождения для девушек между конкурсами. А во время, даже если очень хочется, помочь можно только словами.



Стрельба из автоматов это, конечно, эффективно, но не эффектно. Настоящий десантник, считают в армии, должен уметь воевать и холодным оружием и даже подручными средствами. К последним относится, например, саперная лопатка. Но что бы десантники не решили метать в мишени - делать это придется после 800-метрового забега, сборки автомата на время и работы с костюмами химзащиты. Сложно, но на следующем уровне, когда соревноваться придётся уже с другими родами войск, всё будет ещё круче.



Как рассказал командир отделения 98-й Воздушно-десантной дивизии Павел Хвостенков, «там дистанция уже где-то два с половиной километра с препятствиями, водная преграда. Контроль жюри очень сильный».



Впрочем, впереди у ребят самое для них сложное. «У нас будет заключительный творческий конкурс – вокал, хореография, творческие навыки. Этого боятся, ведь им проще пробежать, отстрелять, подтянуться», - рассказал главный инспектор отдела по работе с личным составом ВДВ России Александр Чумашкаев.



Четыре парня и две девушки, которые пройдут в сборную ВДВ, узнают об этом примерно через две недели. К аналогичным соревнованиям с другими родами войск, которые состоятся летом, они будут готовиться на базе спецназа ВДВ в Подмосковье, а там не за горами уже и международные игры в Армении.



Все основания быть довольной у Александры Ахтуловой есть. На ее мишени 125 баллов из 150 возможных, и это прекрасная заявка в сборную ВДВ.На огневые рубежи милых десантниц участники соревнований «Воин содружества» из числа мужчин любезно пропустили первыми. Здесь, как и в бою, судьбу человека может решить половина автоматной обоймы. По пять выстрелов из положения лежа, в упоре на колено и стоя - и либо пан, либо пропал.По-отечески поправить каску или подсобить с оружием – это все снисхождения для девушек между конкурсами. А во время, даже если очень хочется, помочь можно только словами.Стрельба из автоматов это, конечно, эффективно, но не эффектно. Настоящий десантник, считают в армии, должен уметь воевать и холодным оружием и даже подручными средствами. К последним относится, например, саперная лопатка. Но что бы десантники не решили метать в мишени - делать это придется после 800-метрового забега, сборки автомата на время и работы с костюмами химзащиты. Сложно, но на следующем уровне, когда соревноваться придётся уже с другими родами войск, всё будет ещё круче.Как рассказал командир отделения 98-й Воздушно-десантной дивизии Павел Хвостенков, «там дистанция уже где-то два с половиной километра с препятствиями, водная преграда. Контроль жюри очень сильный».Впрочем, впереди у ребят самое для них сложное. «У нас будет заключительный творческий конкурс – вокал, хореография, творческие навыки. Этого боятся, ведь им проще пробежать, отстрелять, подтянуться», - рассказал главный инспектор отдела по работе с личным составом ВДВ России Александр Чумашкаев.Четыре парня и две девушки, которые пройдут в сборную ВДВ, узнают об этом примерно через две недели. К аналогичным соревнованиям с другими родами войск, которые состоятся летом, они будут готовиться на базе спецназа ВДВ в Подмосковье, а там не за горами уже и международные игры в Армении.





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