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НОВОСТИ | Общество



06.04.2018 10:32 Тулякам, в квартире которых обвалился потолок, никто не помог
Надежда Долгих

Тулякам, в квартире которых обвалился потолок, никто не помог

| фото |
«23 февраля у нас обвалилась кухня. Мусора было очень много, полетела труха. Я обращалась в жилищную инспекцию, писала не раз, в прокуратуру. Но везде одни отписки, мер никаких не приняли. Вода течёт, доходит до проводки», - рассказывает Людмила Обухова.

Двухэтажный дом постройки 60-х. Эта проблема рано или поздно касалась многих жильцов подобных домов в Туле и области. Текущая кровля, требующие замены инженерные сети. В доме номер 6А по улице Бандикова, по словам жителей, проблемы начались давно. Как рассказала Нина Остроумова, «наверное, лет пятнадцать этот угол течет. Я подставляла баночки, тряпки».

Шифер на крыше этого дома лежит на деревянных балках без обрешетки, поэтому на кухне и в одной из комнат потолок отсырел и в один момент просто обрушился. Со слезами на глазах Людмила рассказывает, что в прошлом году не раз обращалась в ГЖИ и Администрацию города по поводу ремонта кровли. Были выданы и предписания, но управляющая компания не отреагировала, а впоследствии и вовсе исчезла.

По словам начальника ГЖИ Тульской области Алексея Бирюлина, «в рамках наших полномочий мы не можем обязать предыдущую управляющую компанию каким-то образом компенсировать. За жителями остается право обратиться в суд, приложив все необходимые документы. Тогда с прежней УК через суд можно потребовать возмещения убытков, в том числе моральных».

Согласно представлению прокуратуры, новая управляющая компания должна была обеспечить безопасность в квартире, подставив к потолку подпорки. Однако хозяйка отказалась от этой меры. Как нам объяснили в ГЖИ, договор с новой компанией не предусматривает работы по содержанию кровли. Поэтому чинить крышу жильцам придется либо за свои средства, либо обращаться в Фонд капитального ремонта, либо вступать в программу «Народный бюджет».













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