НОВОСТИ | Общество







06.04.2018 09:32 В Плавском районе мост ушёл под воду Вести-Тула





| фото |



Накануне надводная переправа была подтоплена в населённом пункте Орловка Куркинского района. Пик половодья в регионе ожидают с 8 апреля.





Ещё один мост в Тульской области оказался под водой – в Плавском районе. По сводкам регионального управления МЧС, произошло подтопление моста у деревни Косая Губа. Угрозы для местных жителей паводок не представляет, однако объездной путь теперь составляет порядка 15 километров.Накануне надводная переправа была подтоплена в населённом пункте Орловка Куркинского района. Пик половодья в регионе ожидают с 8 апреля.

Читать @gtrktula

















