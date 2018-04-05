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05.04.2018 19:11 В Туле школьникам вручили золотые знаки ГТО "Вести-Тула"





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«Ребята большие молодцы. – Говорит руководитель центра тестирования ГТО Тулы Олег Жилкин. – Они проявили большое желание, терпение, чтобы получить этот золотой знак. Для многих из них это первая официальная награда, на которой стоит подпись министра спорта России».



Самих ребят сегодня переполняли эмоции. Они шли к этому долго и упорно. Подтягивание, отжимание, лёгкая атлетика, плавание, стрельба… Всего не перечислить. И всё это нужно было сделать лучше всех. Из нескольких тысяч выполнявших нормы ГТО - золото у наиболее подготовленных.





К труду и обороне – готовы! Сегодня почти 600 тульских школьников в торжественной обстановке получили золотые знаки ГТО. С сентября по декабрь прошлого года ребята (в возрасте от 9 до 17 лет) выполняли испытания возрожденного комплекса ГТО. Всего же за 2017 год их, обладателей золота, более полутора тысяч. Одни занимаются спортом профессионально, у других хорошие природные данные, позволяющие с лёгкостью выполнить самые сложные нормативы.«Ребята большие молодцы. – Говорит руководитель центра тестирования ГТО Тулы Олег Жилкин. – Они проявили большое желание, терпение, чтобы получить этот золотой знак. Для многих из них это первая официальная награда, на которой стоит подпись министра спорта России».Самих ребят сегодня переполняли эмоции. Они шли к этому долго и упорно. Подтягивание, отжимание, лёгкая атлетика, плавание, стрельба… Всего не перечислить. И всё это нужно было сделать лучше всех. Из нескольких тысяч выполнявших нормы ГТО - золото у наиболее подготовленных.











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