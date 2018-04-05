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05.04.2018 19:00 Автор «Тёщи» представил свои работы в Выставочном зале "Вести-Тула"





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Произведения скульптора находятся в музеях России, в отечественных и зарубежных частных коллекциях. Городские скульптуры Юрия Уваркина украшают Тулу, преображая городское пространство. В том числе и всем известный динозавр у зооэкзотариума, получивший прозвище «Памятник теще». Мастер работает с различными материалами: бронзой, мрамором, бетоном, керамикой, гипсом. Выставка будет работать до 6 мая.



В Выставочном зале открылась экспозиция работ тульского скульптора Юрия Уваркина. В арсенале мастера скульптура малых форм, монументальная скульптура, рельефы, садово-парковая скульптура. Его творчество многогранно: готика, классицизм, реализм, модерн, современные течения, старорусский стиль.Произведения скульптора находятся в музеях России, в отечественных и зарубежных частных коллекциях. Городские скульптуры Юрия Уваркина украшают Тулу, преображая городское пространство. В том числе и всем известный динозавр у зооэкзотариума, получивший прозвище «Памятник теще». Мастер работает с различными материалами: бронзой, мрамором, бетоном, керамикой, гипсом. Выставка будет работать до 6 мая.











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