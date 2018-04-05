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05.04.2018 18:51 Сервис «Доктор 71» обещают сделать стабильным и удобным "Вести-Тула"





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При разработке новой версии были учтены все замечания граждан. Запись к врачу упростят. Теперь можно будет записаться и на диспансеризацию. Более того, учитывая ваши данные, в личном кабинете придет уведомление о такой возможности. Новый «Доктор 71» обещают запустить в апреле. А в мае по-новому должны заработать инфоматы в поликлиниках. С измененным интерфейсом и функциональностью.



Много вопросов вызвал сайт «Тула без ям», который принимает не все жалобы. По словам Ярослава Ракова, «…это пилотный проект, реализуемый совместно с администрацией города Тулы. Кроме Тулы, никакие другие муниципалитеты в этот проект не входят. Кроме того, учитываются только ямы на проезжей части».



Но у сайта есть и технические огрехи. Как мы показали в одном из сюжетов на практике, отправить жалобу на сервис получается далеко не с первого раза и не со всякого устройства. Проверить лично попробовал и сам министр. Как он уверил, с платформы Android у него проблем не возникало, в деле решил испытать платформу iOS. Удалось не сразу. «Надо проверить, есть ли у приложения разрешение на доступ к геопозиции, камере, браузеру и т.д. Да, мне пришлось залезть в настройки. Но в итоге, обращение ушло», - говорит Ярослав Раков.



«Доктор 71» обновится. Точнее тульский сайт станет максимально удобным. В этом на пресс-конференции заверил журналистов министр информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.При разработке новой версии были учтены все замечания граждан. Запись к врачу упростят. Теперь можно будет записаться и на диспансеризацию. Более того, учитывая ваши данные, в личном кабинете придет уведомление о такой возможности. Новый «Доктор 71» обещают запустить в апреле. А в мае по-новому должны заработать инфоматы в поликлиниках. С измененным интерфейсом и функциональностью.Много вопросов вызвал сайт «Тула без ям», который принимает не все жалобы. По словам Ярослава Ракова, «…это пилотный проект, реализуемый совместно с администрацией города Тулы. Кроме Тулы, никакие другие муниципалитеты в этот проект не входят. Кроме того, учитываются только ямы на проезжей части».Но у сайта есть и технические огрехи. Как мы показали в одном из сюжетов на практике, отправить жалобу на сервис получается далеко не с первого раза и не со всякого устройства. Проверить лично попробовал и сам министр. Как он уверил, с платформы Android у него проблем не возникало, в деле решил испытать платформу iOS. Удалось не сразу. «Надо проверить, есть ли у приложения разрешение на доступ к геопозиции, камере, браузеру и т.д. Да, мне пришлось залезть в настройки. Но в итоге, обращение ушло», - говорит Ярослав Раков.

















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