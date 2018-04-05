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|05.04.2018 18:32 Алексей Дюмин принял участие в работе Государственного совета
|"Вести-Тула"
Крупные компании вытесняют малый бизнес, а нарушение законов в сфере конкуренции наносит колоссальный вред экономике, - отметил сегодня на заседании Государственного совета Президент России Владимир Путин. В работе Совета принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы приоритетных направлений деятельности российских регионов по содействию развития конкуренции в стране. И, по словам главы региона Алексея Дюмина, такие инструменты в тульской губернии уже есть. «Эти инструменты позволят развивать конкуренцию и дадут дополнительный импульс созданию новых рабочих мест, появлению новых производств», - сказал губернатор.
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