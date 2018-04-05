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05.04.2018 16:26 В доме на улице Бандикова в Туле обвалился потолок "Вести-Тула"





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Так, в доме номер 6-А на улице Бандикова в Туле отсырел и обвалился потолок прямо над газовой плитой. Теперь с кухни жители могут увидеть чердак. С момента происшествия прошло уже больше месяца, однако, по словам хозяйки квартиры, никаких мер по устранению принято до сих пор не было.



«23 февраля у нас обвалился потолок на кухне. Мусора было очень много. Все гнилое, труха. Я обращалась в жилищную инспекцию, писала не раз в прокуратуру. Но везде одни отписки, мер никаких не приняли», - говорит жительница дома Людмила Обухова.



С протечкой крыш в Тульской области по весне сталкиваются многие, особенно же страдают жители двухэтажных домов постройки 1960-х годов. О подробностях расскажем в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20:45.



С наступлением климатической весны приходит и сезон протечки крыш. Старые, подзабытые за зиму проблемы возвращаются, и иногда перерастают в еще большие.Так, в доме номер 6-А на улице Бандикова в Туле отсырел и обвалился потолок прямо над газовой плитой. Теперь с кухни жители могут увидеть чердак. С момента происшествия прошло уже больше месяца, однако, по словам хозяйки квартиры, никаких мер по устранению принято до сих пор не было.«23 февраля у нас обвалился потолок на кухне. Мусора было очень много. Все гнилое, труха. Я обращалась в жилищную инспекцию, писала не раз в прокуратуру. Но везде одни отписки, мер никаких не приняли», - говорит жительница дома Людмила Обухова.С протечкой крыш в Тульской области по весне сталкиваются многие, особенно же страдают жители двухэтажных домов постройки 1960-х годов. О подробностях расскажем в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20:45.











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