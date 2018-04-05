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НОВОСТИ | Общество



05.04.2018 15:49 Тулякам представили Евангелие начала XVIII века
Вести-Тула

Тулякам представили Евангелие начала VIII века

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Напрестольное Евангелие возрастом в 273 года ненадолго стало экспонатом историко-мемориального музея Демидовых в Туле. Издание было напечатано в 1735 году во времена правления Анны Иоанновны, и, тем не менее, по словам работников музея, реликвия хорошо сохранилась благодаря тому, что содержалась в запасниках в соответствии с уставом, где прописаны правила хранения Евангелия.

Экспозиция приурочена ко дню рождения Никиты Демидова, родоначальника легендарной династии оружейников. Сама книга также имеет непосредственное отношение к знаменитой семье.

Как рассказала и. о. заведующего филиалом Тульского музейного объединения «Историко-мемориальный музей Демидовых» Виктория Киндышева, «старший сын Никиты Демидова Акинфий Демидов перестраивает деревянный Христорожденственский храм и возводит каменный двухэтажный храм. Этот экспонат, который здесь представлен, - это напрестольное Евангелие из Николо-Зарецкого храма».
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