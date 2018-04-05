Отцы и дети:
Отравление метанолом
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



05.04.2018 15:47 Вода в реках региона продолжает прибывать
Алексей Еремин



| фото |
В связи с началом активной фазы паводка, на базе Главного управления МЧС по Тульской области развернут штаб по контролю за паводковой обстановкой. С двадцати гидропостов информация в дежурную смену приходит два раза в сутки. Ведется и разведка с воздуха.

Наибольший подъем уровня воды наблюдается на реке Красивая Меча в Ефремове. Он составил 44 сантиметра. Наименьший – в Алексине на Оке, где еще сохранился ледостав. Подтопленных населенных пунктов, жилых домов, социально-значимых учреждений, объектов экономики, железнодорожных мостов нет.

И хотя пик паводка, по словам специалистов, придется на 8-10 апреля, уже сейчас произошло подтопление низководного моста в населенном пункте Орловка Куркинского района. Причина – подъем уровня воды в реке Дон. Нарушено прямое транспортное сообщение с шестью населенными пунктами.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области. Также в зоне предполагаемого риска находятся Белевский, Суворовский, Плавский, Куркинский, Ефремовский и Дубенский районы. Спасатели несут вахту и следят за уровнем воды на всей территории региона.















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .