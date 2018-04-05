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05.04.2018 15:47 Вода в реках региона продолжает прибывать Алексей Еремин





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Наибольший подъем уровня воды наблюдается на реке Красивая Меча в Ефремове. Он составил 44 сантиметра. Наименьший – в Алексине на Оке, где еще сохранился ледостав. Подтопленных населенных пунктов, жилых домов, социально-значимых учреждений, объектов экономики, железнодорожных мостов нет.



И хотя пик паводка, по словам специалистов, придется на 8-10 апреля, уже сейчас произошло подтопление низководного моста в населенном пункте Орловка Куркинского района. Причина – подъем уровня воды в реке Дон. Нарушено прямое транспортное сообщение с шестью населенными пунктами.



Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области. Также в зоне предполагаемого риска находятся Белевский, Суворовский, Плавский, Куркинский, Ефремовский и Дубенский районы. Спасатели несут вахту и следят за уровнем воды на всей территории региона.

В связи с началом активной фазы паводка, на базе Главного управления МЧС по Тульской области развернут штаб по контролю за паводковой обстановкой. С двадцати гидропостов информация в дежурную смену приходит два раза в сутки. Ведется и разведка с воздуха.Наибольший подъем уровня воды наблюдается на реке Красивая Меча в Ефремове. Он составил 44 сантиметра. Наименьший – в Алексине на Оке, где еще сохранился ледостав. Подтопленных населенных пунктов, жилых домов, социально-значимых учреждений, объектов экономики, железнодорожных мостов нет.И хотя пик паводка, по словам специалистов, придется на 8-10 апреля, уже сейчас произошло подтопление низководного моста в населенном пункте Орловка Куркинского района. Причина – подъем уровня воды в реке Дон. Нарушено прямое транспортное сообщение с шестью населенными пунктами.Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области. Также в зоне предполагаемого риска находятся Белевский, Суворовский, Плавский, Куркинский, Ефремовский и Дубенский районы. Спасатели несут вахту и следят за уровнем воды на всей территории региона.











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