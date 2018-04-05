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05.04.2018 15:24 Волна прокурорских проверок дает результаты "Вести-Тула"





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В Богородицком районе прокуратура и вовсе инициирует вопрос об уголовном преследовании. В районный суд уже направлено исковое заявление с требованиями запретить закрытому акционерному обществу «Торгово-развлекательный центр «Западный» эксплуатацию здания. В ходе проверки установлено, что электропроводка и электрооборудование помещений ТРЦ находятся в состоянии, угрожающем жизни и здоровью граждан, более того, здание используется без получения разрешения на ввод в эксплуатацию и без проведения государственного строительного надзора.





Прокуратура требует закрыть ФОК в поселке Славном Арсеньевского района. Иск в суд уже направлен, в связи с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности. Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии. Отсутствует техническая документация, а договор на обслуживание попросту не заключен. Кроме того, пожарный рукав не присоединен к пожарному крану, а огнетушители просрочены.В Богородицком районе прокуратура и вовсе инициирует вопрос об уголовном преследовании. В районный суд уже направлено исковое заявление с требованиями запретить закрытому акционерному обществу «Торгово-развлекательный центр «Западный» эксплуатацию здания. В ходе проверки установлено, что электропроводка и электрооборудование помещений ТРЦ находятся в состоянии, угрожающем жизни и здоровью граждан, более того, здание используется без получения разрешения на ввод в эксплуатацию и без проведения государственного строительного надзора.

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