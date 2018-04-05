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05.04.2018 15:08 В Болохове джип протаранил Solaris "Вести-Тула"





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В этот же день в деревне Большая Мостовая Тульской области мужчина 1979 года рождения, управляя мотоциклом Honda предположительно не справившись с управлением, опрокинулся. К счастью, обошлось без жертв, после оказания помощи водитель был отпущен домой.





Накануне в Болохове 61-летний мужчина за рулем автомобиля «Land Cruser Prado» предположительно не справившись с управлением, столкнулся с другой иномаркой «Hyundai Solaris», сообщают сотрудники ГИБДД. В результате ДТП пострадала невиновная сторона - водитель и пассажир Hyundai. С телесными повреждениями они доставлены в больницу.В этот же день в деревне Большая Мостовая Тульской области мужчина 1979 года рождения, управляя мотоциклом Honda предположительно не справившись с управлением, опрокинулся. К счастью, обошлось без жертв, после оказания помощи водитель был отпущен домой.

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