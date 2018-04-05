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05.04.2018 14:45 Перед тульскими аграриями стоит задача добиться рекордных урожаев Вести-Тула





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Обеспеченность семенами составляет свыше 90%, степень готовности техники - более 80%. Задача ставится и в этом году добиться рекордных урожаев, что позволит увеличить объем экспорта региональной продукции. Кстати, в ближайшее время запланирована встреча агропромышленных предприятий региона с представителями Российского экспортного центра для продвижения тульской продукции на внешние рынки.



У тульских аграриев начинается горячая пора, идет активная подготовка к весенне-полевым работам. По информации регионального Минсельхоза, посевная площадь прогнозируется на уровне прошлого года, традиционно большую ее часть займут зерновые и зернобобовые, картофель. Ожидается увеличение посевов под масличными культурами.Обеспеченность семенами составляет свыше 90%, степень готовности техники - более 80%. Задача ставится и в этом году добиться рекордных урожаев, что позволит увеличить объем экспорта региональной продукции. Кстати, в ближайшее время запланирована встреча агропромышленных предприятий региона с представителями Российского экспортного центра для продвижения тульской продукции на внешние рынки.

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