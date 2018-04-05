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05.04.2018 14:24 Юные чтецы сразятся в региональном туре «Живой классики» Вести-Тула





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Они свободны в выборе произведения для чтения, единственное требование - оно не должно входить в школьную программу. Впервые «Живая классика» заявила о себе семь лет назад в Санкт-Петербурге. Новация этого года - онлайн-отборы, позволяющие ребятам, в чьих школах не организовали отборочный тур, самостоятельно загрузить свое видео на специальный ютуб-канал.





Сегодня в Туле в Центре дополнительного образования детей на Путейской пройдет региональный тур крупнейшего литературного образовательного проекта в России - «Живая классика». 75 юных чтецов в возрасте от 10 до 17 лет сразятся за право представлять Тульскую область в финале конкурса в мае.Они свободны в выборе произведения для чтения, единственное требование - оно не должно входить в школьную программу. Впервые «Живая классика» заявила о себе семь лет назад в Санкт-Петербурге. Новация этого года - онлайн-отборы, позволяющие ребятам, в чьих школах не организовали отборочный тур, самостоятельно загрузить свое видео на специальный ютуб-канал.

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