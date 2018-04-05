НОВОСТИ | Общество







05.04.2018 11:44 Первенство Европы по теннису собрало в Туле более 60 юных спортсменов Вести-Тула





| фото |



Впервые задействованы два манежа спортивного комплекса. Финалы состоятся в конце недели. В пятницу теннисисты будут соревноваться парными командами. В субботу – выйдут одиночные игроки.



«Наши ребята не имели высокого рейтинга, но выступление было очень достойным, - рассказал директор тульского филиала Академии А. Островского Сергей Стешин. - Думаю, что опыт должен дать им толчок, чтобы на следующих турнирах мы увидели их не только в четвертьфинале, но и в полуфинале и финале».



На этой неделе в Туле проходит Первенство Европы по большому теннису. Соревнуются дети до 13 лет. Участвовать в играх приехали 64 спортсменов из России, Украины, Беларуси, Казахстана и Великобритании. Чемпионат проходит третий год подряд. Но этот стал самым представительным.Впервые задействованы два манежа спортивного комплекса. Финалы состоятся в конце недели. В пятницу теннисисты будут соревноваться парными командами. В субботу – выйдут одиночные игроки.«Наши ребята не имели высокого рейтинга, но выступление было очень достойным, - рассказал директор тульского филиала Академии А. Островского Сергей Стешин. - Думаю, что опыт должен дать им толчок, чтобы на следующих турнирах мы увидели их не только в четвертьфинале, но и в полуфинале и финале».





Читать @gtrktula

















