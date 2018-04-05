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05.04.2018 10:46 В Туле стартовал проект, который расскажет детям об охране природы и труда София Гафарова





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Проект ранней профессиональной ориентации школьников, поэтому на первый этап программы - «Зеленую линейку» - пригласили учеников с 5 по 8 класс разных тульских школ. Что примечательно, именно с нашего региона начался старт соцпроекта, и уже на нашем опыте он будет развиваться в других городах страны.



Как рассказала председатель организационного комитета «Зеленой кисточки» Вера Кузубов, «мы пригласили к участию порядка десяти регионов, но Тула оказалась самой быстрой, отзывчивой и эффективной. Здесь у нас получилось сделать нашу первую «Зеленую линейку».



Сначала детей ждала теоретическая часть программы. Им рассказали об экологии и безопасности, познакомили с такими профессиями как инженер-эколог и специалист охраны труда. Познания на практике были уже в виде квеста по восьми станциям. Ребята учились искать «несанкционированные свалки» с помощью квадрокоптера, знакомились со средствами индивидуальной защиты, замеряли уровень шума, определяли чистоту воды, пробовали оказывать первую помощь.



Не случайно площадкой проведения был выбран Областной эколого-биологический центр учащихся. Здесь расположен естественнонаучный технопарк, который может похвастаться современным оборудованием для изучения химии, биологии, микробиологии и экологии. Особой гордостью стал музей эксплораториум.



И, быть может, кто-то из этих ребят действительно захочет посвятить свою жизнь охране природы и труда.



Скажи «Да!» охране труда. Требует природа мудрого подхода. В таких простых двустишьях заложен смыл нового социального проекта для детей «Зеленая кисточка», чтобы доходчиво им объяснить проблемы экологии и безопасности сегодня.Проект ранней профессиональной ориентации школьников, поэтому на первый этап программы - «Зеленую линейку» - пригласили учеников с 5 по 8 класс разных тульских школ. Что примечательно, именно с нашего региона начался старт соцпроекта, и уже на нашем опыте он будет развиваться в других городах страны.Как рассказала председатель организационного комитета «Зеленой кисточки» Вера Кузубов, «мы пригласили к участию порядка десяти регионов, но Тула оказалась самой быстрой, отзывчивой и эффективной. Здесь у нас получилось сделать нашу первую «Зеленую линейку».Сначала детей ждала теоретическая часть программы. Им рассказали об экологии и безопасности, познакомили с такими профессиями как инженер-эколог и специалист охраны труда. Познания на практике были уже в виде квеста по восьми станциям. Ребята учились искать «несанкционированные свалки» с помощью квадрокоптера, знакомились со средствами индивидуальной защиты, замеряли уровень шума, определяли чистоту воды, пробовали оказывать первую помощь.Не случайно площадкой проведения был выбран Областной эколого-биологический центр учащихся. Здесь расположен естественнонаучный технопарк, который может похвастаться современным оборудованием для изучения химии, биологии, микробиологии и экологии. Особой гордостью стал музей эксплораториум.И, быть может, кто-то из этих ребят действительно захочет посвятить свою жизнь охране природы и труда.





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