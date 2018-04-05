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05.04.2018 10:07 Банки всё чаще навязывают тулякам услуги сторонних организаций
Анастасия Октябрьская

Банки всё чаще навязывают тулякам услуги сторонних организаций

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Пришёл в банк открыть депозит, а купил страховку. Туляк Дмитрий Минаев теперь не знает, а правильно ли он поступил?

«В банке мне предложили вместо обычного вклада, как сказали, более выгодный продукт - инвестиционное страхование жизни. Сказали, что всё надёжно застраховано. А почему бы нет? И уже потом понял, что все мои деньги буду храниться не на счёте в банке, а будут переведены в страховую компанию», - рассказал Дмитрий корреспонденту тульских «Вестей».

Сейчас это повсеместная практика. Называется мисселинг - навязывание небанковских услуг, например, облигаций, инвестиционного страхования жизни или договора с пенсионным фондом. Банки всё чаще прибегают к этому способу, чтобы получить доход в виде комиссионных. Как следствие - рост объёмов инвестиционного страхования жизни более чем в полтора раза. Рост числа клиентов доверительного управления - вдвое. В минувшем году в Центральный банк начали поступать жалобы на подобные действия. И их количество продолжает расти.

Как сообщил руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, «надо понимать, что банк в этом случае, как правило, выступает агентом. Он продаёт уже не свой продукт».

И это важно! Некоторые банки умалчивают о том, что они предлагают инструменты, которыми, по сути, не распоряжаются и за которые не отвечают. Тем временем, по рекомендации Банка России они обязаны информировать клиентов и о рисках и о том, что такие инвестиции не застрахованы Агентством по страхованию вкладов. «Ничто кроме депозитов, банковских вкладов не защищено системой страхования вкладов. Соответственно, никаких государственных гарантий на продажу таких инструментов не существует», - подтверждает Михаил Мамута.

Так что если вы решили сделать банковский вклад, а вам предложили облигацию с большей доходностью, задайте вопрос сотруднику банка: «А каковы риски?». Вам обязаны ответить. Если нет - жалуйтесь и не спешите принимать решения.













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