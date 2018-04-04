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НОВОСТИ | Общество



04.04.2018 18:59 Тульские школьники подарили библиотеке особенные книги
Надежда Долгих



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На кончиках пальцев. Именно там сосредоточена вся жизнь детей с нарушением зрения. Осязание для них не просто ощущения, это способ познания мира. Аня учится в четвертом классе обычной тульской школы и умеет читать как обычные рельефные буквы, так и шрифт Брайля.

Две новые тактильные книги – сказку Сутеева «Цыпленок и утенок» и детскую Библию – подарили Тульской областной библиотеке для слепых школьники Центра образования №5. Они изготовили их на уроках технологии специально ко Дню детской книги. Как признались сами юные волонтеры, процесс длительный и трудоемкий.

В библиотеке для слепых более четырехсот подобных книг. Также здесь находится так называемый трогательный зал, где дети могут тактильно составить представление о тульских достопримечательностях. Однако есть и то, чего им не хватает. «Хотелось бы, чтобы дети могли научиться ходить самостоятельно на улице. У нас такой реабилитации нет», - говорит Татевик Багдасарян.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, «…эти вопросы будут рассматриваться на координационном совете по вопросам людей с ограниченными возможностями в Правительстве. Я думаю, эта проблема будет решаться. Хорошо, что эти вопросы поднимаются. Нам нужно их просто аккумулировать».

И они действительно постепенно решаются. По инициативе губернатора региона, в рамках программы по празднованию 500-летия тульского Кремля, библиотеке для слепых выделили здание на Оружейной и средства на его ремонт. В скором времени там откроются фондохранилище и выставочный зал, где дети смогут демонстрировать свои работы».














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