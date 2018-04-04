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НОВОСТИ | Общество



04.04.2018 18:36 Копилка наград тульского филиала ВГТРК пополнилась новой победой
"Вести-Тула"



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Телефильм Софии Гафаровой «Я могу» стал лауреатом Всероссийского телевизионного фестиваля «Призвание – волонтер». Проводила его Академия Медиаиндустрии при участии нескольких известных телеканалов страны, которые на каждом этапе отбора работ давали свою оценку. Конкуренция была серьезная, в одном ряду стояли как федеральные, так и региональные СМИ. Для награждения победителей пригласили в Москву.

Работа нашей коллеги стала лучшей в номинации «Если не я, то кто?». Герои фильма - люди с ограничениями в здоровье, доказывающие, что наши возможности ограничены только нашим сознанием. Каждый из них нашел силы не только справиться со своей бедой, но и помочь другим. А туляк Артем Муницин проделал путь от волонтёрства до создателя форума, который объединил людей с ОВЗ и волонтеров.

«Я много смотрел работ, которые сделаны «механически». – Говорит председатель жюри Всероссийского телефестиваля «Призвание – волонтер», исполняющий обязанности ректора Академии Медиаиндустрии Евгений Дугин. – Но телевидение, это то средство коммуникации, где фальшь сразу видна. И если ты не искренен, это замечается сразу. Камеру не обманешь. Ваша работа, как раз подкупает именно искренностью, пронзительностью».














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