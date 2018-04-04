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НОВОСТИ | Общество



04.04.2018 18:04 В Туле выясняют обстоятельства смерти мужчины, на которого рухнула стена
"Вести-Тула"



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Сегодня в Туле на улице Пирогова из-за обрушения стены нежилого дома погиб мужчина. Судя по кадрам, которые удалось снять нашей съёмочной группе, внутри сгоревшего дома располагалось складское помещение организации, оказывающей ритуальные услуги. Сама организация, согласно вывеске, находилась в соседнем строении. Вот какие комментарии по этому происшествию мы получили от Следственного комитета.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Зинаида Каминская, «…на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники регионального управления Следственного комитета. Они работают на месте. По предварительным данным при разборе сгоревшего деревянного частного дома обрушилась стена. В результате один из разбиравших строение людей погиб, другой с повреждениями госпитализирован. В настоящее время устанавливаются личности погибшего и пострадавшего, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам процессуальной проверки будет принято решение».


















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