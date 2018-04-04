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04.04.2018 17:39 «Радио России-Тула» подарило обманутой тулячке надежду "Вести-Тула"





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26 марта первый заместитель прокурора области Сергей Савенков принял участие в программе «Гость в студии», где в прямом эфире отвечал на вопросы ведущего Виктора Щеглова и жителей региона.



Одна пожилая женщина, дозвонившаяся в эфир, рассказала, что оказалась обманутой мнимыми соцработниками, которые похитили у неё 25 тыс. рублей. В полиции ей не помогли. После прямого эфира на радио, прокуратура провела проверку, и сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.







Один из прямых эфиров наших коллег с «Радио России – Тула», в каком-то смысле дал тулячке надежду на то, что обокравшие её мошенники будут пойманы и наказаны.26 марта первый заместитель прокурора области Сергей Савенков принял участие в программе «Гость в студии», где в прямом эфире отвечал на вопросы ведущего Виктора Щеглова и жителей региона.Одна пожилая женщина, дозвонившаяся в эфир, рассказала, что оказалась обманутой мнимыми соцработниками, которые похитили у неё 25 тыс. рублей. В полиции ей не помогли. После прямого эфира на радио, прокуратура провела проверку, и сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

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