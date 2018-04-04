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04.04.2018 16:47 В Алексине под колеса «Лады» попал семилетний мальчик "Вести-Тула"





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Ещё один наезд на пешехода, который закончился более печально, произошел на 164-ом километре автодороги М-2 «Крым». Под колёса «Лады- Калины» попал мужчина. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью.





В Алексине под колёса автомобиля «Лада» попал семилетний мальчик. Он выпустил руку мамы и выбежал на проезжую часть дороги, сообщают сотрудники полиции. Ребёнку была оказана медицинская помощь.Ещё один наезд на пешехода, который закончился более печально, произошел на 164-ом километре автодороги М-2 «Крым». Под колёса «Лады- Калины» попал мужчина. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью.

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