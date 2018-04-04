НОВОСТИ | Общество







04.04.2018 16:32 Более 200 домов в Щекине остались без воды "Вести-Тула"





| фото |



В МЧС информация о частичном нарушении холодного водоснабжения поступила сегодня в 11.20. На месте работают аварийно-восстановительные бригады и оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона.





В Щекине без водоснабжения остались более двухсот домов различной этажности с общим числом жителей около 3600 человек.В МЧС информация о частичном нарушении холодного водоснабжения поступила сегодня в 11.20. На месте работают аварийно-восстановительные бригады и оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона.

Читать @gtrktula

















