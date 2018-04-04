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04.04.2018 16:21 В Туле открылся центр разрешительной работы Росгвардии Виталий Моторин





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10-15 минут на то, что раньше занимало более недели. К услугам гостей 14 работающих по принципу единого окна операторов и вот такие информационные панели. «Вся информация о владельце имеется у наших сотрудников. Это очень удобно. Количество документов, необходимых для предоставления, сведено к минимуму», - говорит начальник отделения контроля за частной охранной деятельностью центра разрешительной работы управления Росгвардии по Тульской области Ольга Богатырёва.



А это, к примеру, аппаратура для сканирования отпечатков пальцев. Процедура в обязательном порядке нужна там кто получает лицензию частного охранника. И ее тоже можно получить, что называется, не отходя от кассы.



Единый центр разрешительной работы Росгвардии на улице Советской в Туле уже начал свою работу. Его услуги доступны всем желающим, начиная с сегодняшнего дня.



Оформить или продлить лицензию на охотничье оружие. Звучит просто, но раньше владельцам ружей приходилось изрядно побегать по Туле. Сейчас восемь зданий разбросанных ранее по всему городу переехали в этот центр. Как было - видно на этих фотографиях. Как стало - показали сегодня командиру войск Росгвардии Виктору Золотову и главе нашего региона Алексею Дюмину.10-15 минут на то, что раньше занимало более недели. К услугам гостей 14 работающих по принципу единого окна операторов и вот такие информационные панели. «Вся информация о владельце имеется у наших сотрудников. Это очень удобно. Количество документов, необходимых для предоставления, сведено к минимуму», - говорит начальник отделения контроля за частной охранной деятельностью центра разрешительной работы управления Росгвардии по Тульской области Ольга Богатырёва.А это, к примеру, аппаратура для сканирования отпечатков пальцев. Процедура в обязательном порядке нужна там кто получает лицензию частного охранника. И ее тоже можно получить, что называется, не отходя от кассы.Единый центр разрешительной работы Росгвардии на улице Советской в Туле уже начал свою работу. Его услуги доступны всем желающим, начиная с сегодняшнего дня.













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