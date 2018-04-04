Неизбежное:
Капремонт дорожает
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



04.04.2018 16:21 В Туле открылся центр разрешительной работы Росгвардии
Виталий Моторин



| фото |
Оформить или продлить лицензию на охотничье оружие. Звучит просто, но раньше владельцам ружей приходилось изрядно побегать по Туле. Сейчас восемь зданий разбросанных ранее по всему городу переехали в этот центр. Как было - видно на этих фотографиях. Как стало - показали сегодня командиру войск Росгвардии Виктору Золотову и главе нашего региона Алексею Дюмину.

10-15 минут на то, что раньше занимало более недели. К услугам гостей 14 работающих по принципу единого окна операторов и вот такие информационные панели. «Вся информация о владельце имеется у наших сотрудников. Это очень удобно. Количество документов, необходимых для предоставления, сведено к минимуму», - говорит начальник отделения контроля за частной охранной деятельностью центра разрешительной работы управления Росгвардии по Тульской области Ольга Богатырёва.

А это, к примеру, аппаратура для сканирования отпечатков пальцев. Процедура в обязательном порядке нужна там кто получает лицензию частного охранника. И ее тоже можно получить, что называется, не отходя от кассы.

Единый центр разрешительной работы Росгвардии на улице Советской в Туле уже начал свою работу. Его услуги доступны всем желающим, начиная с сегодняшнего дня.

















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .