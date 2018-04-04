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НОВОСТИ | Общество



04.04.2018 15:55 Виктор Золотов вручил награды сотрудникам Росгвардии
"Вести-Тула"



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Сегодня с рабочей поездкой в Тульской области находится директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, генерал армии Виктор Золотов.

Свой визит он начал с возложения цветов к Вечному огню у памятника сотрудникам органов государственной безопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп, участникам обороны города осенью-зимой 1941 года. В церемонии возложения принял участие и губернатор нашего региона Алексей Дюмин, а так же представители силовых структур, органов исполнительной власти, суворовцы, юнармейцы.

На торжественном собрании в Музее оружия, посвященном 25-летию подразделений СОБР и ОМОН, отличившимся сотрудникам ведомства вручили награды, почетные грамоты, благодарности и ценные подарки. По оценке Виктора Золотова, работа тульских спецподразделений на протяжении всех лет их существования во многом способствует обеспечению должного уровня безопасности в регионе. «Только за прошлый год вами выполнено около полутысячи заданий, в ходе которых пресечена деятельность четырех преступных групп. Из незаконного оборота изъято 29 единиц оружия, более 8 тысяч различных боеприпасов, свыше тонны взрывчатых веществ и более 250 взрывных устройств. Особое место в исторической летописи отрядов отведено выполнению оперативно-служебных задач на Северном Кавказе», - сказал Виктор Золотов.

В свою очередь губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что подразделения Росгвардии с честью выполняют любые поставленные задачи. «Благодарю вас за самоотверженный труд и за истинный профессионализм. – Сказал глава региона, обращаясь к участникам торжественного собрания. – Отдельные слова благодарности подразделениям национальной гвардии нашего региона за обеспечение порядка в период кампании по выборам президента РФ. Ваша четкая, слаженная работа стала залогом безопасности избирателей. Позволила провести выборы в регионе на достойном уровне. Не сомневаюсь, что вы и дальше будете с честью нести службу и решать любые поставленные перед вами задачи».

















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