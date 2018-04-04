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04.04.2018 15:23 В Туле у «чёрного копателя» обнаружен склад оружия Вести-Тула





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При проведении оперативных мероприятий эта информация подтвердилась. Предположительно, оружие и боеприпасы найдены мужчиной при раскопках на территории Тульской области и соседних регионов. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.







97 патронов, винтовка Мосина, два пистолета иностранного производства, другие боеприпасы - всё это полицейские обнаружили и изъяли у туляка. По предварительным данным, 53-летний местный житель, увлекающийся раскопками в местах боёв времён Великой Отечественной войны, собирал найденное оружие и боеприпасы и оставлял их у себя дома.При проведении оперативных мероприятий эта информация подтвердилась. Предположительно, оружие и боеприпасы найдены мужчиной при раскопках на территории Тульской области и соседних регионов. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

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