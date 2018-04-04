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04.04.2018 14:58 По факту обрушения кровли дома на Зорге возбуждены дела Вести-Тула





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В результате в отношении генерального директора компании и техника производственно-технического отдела фирмы «РЭМС» возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов». Материалы проверки направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию региона. В настоящее время выполняются ремонтные работы по восстановлению кровли дома.





Прокуратура Пролетарского округа Тулы провела проверку по факту обрушения кровли многоквартирного дома по улице Рихарда Зорге. Установлено, что в доме 1978 года постройки капитальный ремонт крыши не выполнялся, произошло обрушение стропильной системы. На крыше обнаружен значительный снежный покров до 30 сантиметров.В результате в отношении генерального директора компании и техника производственно-технического отдела фирмы «РЭМС» возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов». Материалы проверки направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию региона. В настоящее время выполняются ремонтные работы по восстановлению кровли дома.

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