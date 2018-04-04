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04.04.2018 12:56 В Алексине появится Центр защиты бездомных животных Вести-Тула





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Инициативу поддержали местные волонтёры-зоозащитники и жители области. В самом Алексине определённая работа по спасению и социализации бродячих собак уже ведётся



Тульский региональный фонд социально-экономического, экологического и культурно-научного развития объявляет о создании на территории Алексина полноценного Центра защиты бездомных животных, в рамках которого планируется организовать долгожданный приют для собак.Инициативу поддержали местные волонтёры-зоозащитники и жители области. В самом Алексине определённая работа по спасению и социализации бродячих собак уже ведётся

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