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04.04.2018 12:48 В Куркинском районе подтоплен низководный мост Вести-Тула





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Нарушено прямое транспортное сообщение с шестью населёнными пунктами, это деревни Пашково, Ивановка, Попова Слобода, Починки, Подмоклое и Никитское. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.









Следствие активного снеготаяния - паводок. И хотя его пик, по словам специалистов, придётся на 8-10 апреля, уже сейчас произошло подтопление низководного моста в населённом пункте Орловка Куркинского района. Причина - подъём уровня воды в реке Дон.Нарушено прямое транспортное сообщение с шестью населёнными пунктами, это деревни Пашково, Ивановка, Попова Слобода, Починки, Подмоклое и Никитское. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

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