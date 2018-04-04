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04.04.2018 17:49 «Ростелеком» дарит жителям Тульской области месяц спокойствия Вести-Тула





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Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Уверен, что современный провайдер способен реализовать практически любые запросы абонента. Он может предоставить связь, окружить заботой, обеспечить безопасность. Сервисы «Антивирус» и Родительский контроль «Safe Kids» от «Ростелекома» помогут защитить всю семью от киберугроз: сохранить данные, сберечь детей от вредного контента, обеспечить надёжную связь. Чтобы вы могли убедиться в их преимуществах и надёжности, присоединяйтесь к акции «Защита в подарок». Это отличная возможность бесплатно убедиться, насколько безопасней и спокойней может стать ваша жизнь».



Опция «Антивирус» обеспечивает комплексную защиту стационарных и мобильных устройств от любых интернет-угроз, проверку информации и блокирование подозрительных файлов, в том числе – со съемных носителей.



Услуга Родительский контроль «Safe Kids» разработана «Лабораторией Касперского». Она позволяет контролировать время пребывания в интернете, ограничить или полностью закрыть доступ к любым страницам, определять местонахождение ребенка. Его можно установить на всех устройствах, с которых ребенок может выйти в интернет, включая смартфоны и планшеты.



Принять участие в акции «Защита в подарок» могут все пользователи услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома». Для этого нужно подключить дополнительные сервисы Родительский контроль «Safe Kids» и «Антивирус» в каталоге продуктов Единого личного кабинета.



Более полную информацию об условиях участия в акции «Защита в подарок» можно получить в любом Центре продаж и обслуживания «Ростелекома» или по бесплатному телефону 8-800-100-08-00.



Тульские абоненты «Ростелекома» могут бесплатно воспользоваться сервисами «Антивирус» и Родительский контроль «Safe Kids» в рамках акции «Защита в подарок». Период бесплатного пользования сервисами составляет от одного до двух месяцев, в зависимости от формы подписки на них – с оплатой помесячно или сразу за год. Акция продлится до 31 января 2019 года.Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:«Уверен, что современный провайдер способен реализовать практически любые запросы абонента. Он может предоставить связь, окружить заботой, обеспечить безопасность. Сервисы «Антивирус» и Родительский контроль «Safe Kids» от «Ростелекома» помогут защитить всю семью от киберугроз: сохранить данные, сберечь детей от вредного контента, обеспечить надёжную связь. Чтобы вы могли убедиться в их преимуществах и надёжности, присоединяйтесь к акции «Защита в подарок». Это отличная возможность бесплатно убедиться, насколько безопасней и спокойней может стать ваша жизнь».Опция «Антивирус» обеспечивает комплексную защиту стационарных и мобильных устройств от любых интернет-угроз, проверку информации и блокирование подозрительных файлов, в том числе – со съемных носителей.Услуга Родительский контроль «Safe Kids» разработана «Лабораторией Касперского». Она позволяет контролировать время пребывания в интернете, ограничить или полностью закрыть доступ к любым страницам, определять местонахождение ребенка. Его можно установить на всех устройствах, с которых ребенок может выйти в интернет, включая смартфоны и планшеты.Принять участие в акции «Защита в подарок» могут все пользователи услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома». Для этого нужно подключить дополнительные сервисы Родительский контроль «Safe Kids» и «Антивирус» в каталоге продуктов Единого личного кабинета.Более полную информацию об условиях участия в акции «Защита в подарок» можно получить в любом Центре продаж и обслуживания «Ростелекома» или по бесплатному телефону 8-800-100-08-00.

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