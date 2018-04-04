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НОВОСТИ | Общество



04.04.2018 11:31 Почему в Туле дорог фрезеруют больше, чем заделывают?
Алексей Ерёмин

В Туле начали весенний сезон аварийно-восстановительного ремонта дорог

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Интернет пестрит сообщениями: пробили колёса, погнули диски, граждане, будьте бдительны и внимательны. И ведь что особенно примечательно: во многих речь идет о тех дорогах, которые были отремонтированы совсем недавно.

Трещины и ямы можно найти даже на центральных улицах Тулы. Ямочно-дорожные сводки о том, как Тула покрылась ямами после зимы, собираются здесь на станциях шиномонтажа. Но и дорожники уже начали клеить «заплатки».

Есть и такой вопрос – почему дорог у нас фрезеруют больше, чем заделывают? Оказывается, количество асфальта строго ограничено, его не хватает на все отфрезерованные участки.

Для удобства жителей на портале «Открытый регион» заработал сервис «Тула - без ям!». Заместитель начальника отдела дорожного хозяйства Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Борисов сообщил, что «принято 18 заявок, семь из них отработаны».

Чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться в системе ЕСИА, отметить яму на интерактивной карте, но, как показывает практика, сделать это можно далеко не с первого раза и не со всякого устройства.

Но плановый ремонт не зависимо от обращений жителей продолжится на всех видах дорог. В этом году на эти цели выделено более полутора миллиардов рублей, в том числе 730 миллионов на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Тульская область - один из пяти регионов ЦФО, который получит средства по федеральной программе.













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