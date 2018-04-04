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04.04.2018 11:16 В Тульской области в 2018 году отреставрируют несколько усадеб Вести-Тула





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Планируется отреставрировать усадьбу Мосолова в Дубне. Средства выделяются из федерального бюджета. На восстановление дома Мирковича в селе Николо-Жупань Одоевского района также предусмотрены средства федерального бюджета.



Что касается работ в Богородицком дворце-музее и парке, то в прошлом году здесь завершено благоустройство парка. На средства благотворителя проводятся масштабные работы по восстановлению каскада прудов. В этом году планируется отреставрировать фасад усадьбы и въездную башню.



Восстановительные работы начались в четырёх усадьбах Тульской области. Один из объектов, который намерены завершить в 2018 году, - усадьба Василия Андреевича Жуковского в селе Мишенское - единственное в России мемориальное место, связанное с этим великим поэтом.Планируется отреставрировать усадьбу Мосолова в Дубне. Средства выделяются из федерального бюджета. На восстановление дома Мирковича в селе Николо-Жупань Одоевского района также предусмотрены средства федерального бюджета.Что касается работ в Богородицком дворце-музее и парке, то в прошлом году здесь завершено благоустройство парка. На средства благотворителя проводятся масштабные работы по восстановлению каскада прудов. В этом году планируется отреставрировать фасад усадьбы и въездную башню.

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