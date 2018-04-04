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04.04.2018 11:03 Почему в Тульской области происходят ДТП на переездах?
Виталий Моторин

Всего в регионе более 170 переездов, но внимательнее нужно быть не только водителям, но и пешеходам

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«Горит красный свет. Дураку понятно, что нельзя ехать», - на камеру подобное скажет любой водитель, но соблюдает это простое правило далеко не каждый.

Подобную авантюру, считает следствие, предпринял в Суворовском районе и водитель вот этого мусоровоза. Ему, правда, повезло меньше - машину протаранил рельсовый автобус. Сам водитель и пассажир оказались грузовика в больнице.

В поезде находились 15 человек, они не пострадали во многом благодаря тому, что машинист успел сбросить скорость с максимальных 120 до 50 километров в час. Начальник моторвагонного депо «Новомосковск» Александр Чуприк рассказал, что «в данном рельсовом автобусе может перевозиться до 230 пассажиров. Рельсовый автобус - это дорогостоящее оборудование, идёт речь о нескольких сотнях тысяч рублей».

С начала года это уже второе ДТП с участием автомобилей и пассажирских поездов. В середине февраля в Алексине микроавтобус столкнулся с поездом этой же модели.

По статистике намного чаще аварии с поездами случаются на переездах, которые не оборудованы шлагбаумами. Так было и в этот раз, но в любом случае за исправность всего оборудования отвечает РЖД.

Как сообщил пресс-секретарь Тульского региона МЖД Олег Трунов, «сигнализация была исправна. Все переезды, которые располагаются в Тульской области, оборудованы звуковой и световой сигнализацией. В тоже время очень многие водители игнорируют запрещающие знаки. Мы призываем всех людей беречь свои жизни и жизни родных и близких».

Если количество аварий будет расти, добавляют в РЖД, всерьёз придется опасаться за графики движения, ведь кроме высокой стоимости послеаварийный ремонт ещё и требует немало времени.

По словам заместителя начальника по ремонту моторовагонного депо «Новомосковск» Дениса Курилина, «объем работы очень большой, и данный состав не сможет работать на линии в течение двух с половиной недель».

Всего в регионе более 170 переездов, но внимательнее нужно быть не только водителям, но и пешеходам - на железнодорожных путях за последние три месяца погибли пять человек, двое пострадали.













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