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04.04.2018 10:32 Жители двух тульских деревень почти месяц были без воды Татьяна Смирнова





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Авария на трубопроводе произошла ещё 8 марта, без живительной влаги остались сразу три улицы. Утечку устранили только через несколько дней, но водоснабжение в десятке домов по улице Луговой так и не восстановили. Лишь организовали подвоз воды. «Сейчас вода есть, но напор такой, что колонка на всю не включается», - рассказали Валентина и Валерий Битнеры.



В Щекинском районе в деревне Сорочинка произошла похожая ситуация. Хоть восьмимартовский прорыв и устранили, в части домов водоснабжение так и не наладили. Равно, как и подвоз воды. Три недели жители решали проблемы с обеспечением водой самостоятельно. Почему местные власти безразлично отнеслись к проблеме жителей? Ответ на этот вопрос они уже держали перед главой региона.



Как сообщил глава администрации МО «Узловский район» Николай Терехов, «после того как управляющая компания передаст сети в муниципалитете, мы проведём глобальные мероприятия, чтобы провести на эту улицу водовод напрямую от водозабора».



Хорошо, что сделали подвоз воды. В другом районе даже таких мер не приняли. В любом случае, не может быть такого, чтобы граждане по три недели сидели без воды. Это халатность со стороны чиновников любого уровня. Виновных наказать», - распорядился губернатор Алексей Дюмин.



Аварии в Щёкине и Узловой - не первые и явно не последние. Но устраняться подобные проблемы должны оперативно. Как считает директор департамента ЖКК министерства строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков, «каналы для сообщения известные - правительство, горячая линия губернатора, горячие линии в муниципальных образованиях. Если жители видят, что ситуация не исправляется, можно и нужно обращаться во все инстанции. С момента аварии до запуска воды по нормативу должно пройти не более восьми часов».



Как показала практика, комфортные условия всецело в руках жителей. Ждать у моря погоды можно долго. Но стоит ли? Только действие может дать толчок для работы всей системы.



Для людей, избалованных (в хорошем смысле этого слова) благами цивилизации, отсутствие воды даже один день - проблема. В поселке Краснолесском, что в Узловой, часть домов по улице Луговой были без живительной влаги три недели. Местные власти замалчивали проблему. Решить ее удалось только после жалобы жителей губернатору.Авария на трубопроводе произошла ещё 8 марта, без живительной влаги остались сразу три улицы. Утечку устранили только через несколько дней, но водоснабжение в десятке домов по улице Луговой так и не восстановили. Лишь организовали подвоз воды. «Сейчас вода есть, но напор такой, что колонка на всю не включается», - рассказали Валентина и Валерий Битнеры.В Щекинском районе в деревне Сорочинка произошла похожая ситуация. Хоть восьмимартовский прорыв и устранили, в части домов водоснабжение так и не наладили. Равно, как и подвоз воды. Три недели жители решали проблемы с обеспечением водой самостоятельно. Почему местные власти безразлично отнеслись к проблеме жителей? Ответ на этот вопрос они уже держали перед главой региона.Как сообщил глава администрации МО «Узловский район» Николай Терехов, «после того как управляющая компания передаст сети в муниципалитете, мы проведём глобальные мероприятия, чтобы провести на эту улицу водовод напрямую от водозабора».Хорошо, что сделали подвоз воды. В другом районе даже таких мер не приняли. В любом случае, не может быть такого, чтобы граждане по три недели сидели без воды. Это халатность со стороны чиновников любого уровня. Виновных наказать», - распорядился губернатор Алексей Дюмин.Аварии в Щёкине и Узловой - не первые и явно не последние. Но устраняться подобные проблемы должны оперативно. Как считает директор департамента ЖКК министерства строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков, «каналы для сообщения известные - правительство, горячая линия губернатора, горячие линии в муниципальных образованиях. Если жители видят, что ситуация не исправляется, можно и нужно обращаться во все инстанции. С момента аварии до запуска воды по нормативу должно пройти не более восьми часов».Как показала практика, комфортные условия всецело в руках жителей. Ждать у моря погоды можно долго. Но стоит ли? Только действие может дать толчок для работы всей системы.





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