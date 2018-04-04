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НОВОСТИ | Общество



04.04.2018 10:32 Жители двух тульских деревень почти месяц были без воды
Татьяна Смирнова

Жители двух тульских деревень почти месяц были без воды

| фото |
Для людей, избалованных (в хорошем смысле этого слова) благами цивилизации, отсутствие воды даже один день - проблема. В поселке Краснолесском, что в Узловой, часть домов по улице Луговой были без живительной влаги три недели. Местные власти замалчивали проблему. Решить ее удалось только после жалобы жителей губернатору.

Авария на трубопроводе произошла ещё 8 марта, без живительной влаги остались сразу три улицы. Утечку устранили только через несколько дней, но водоснабжение в десятке домов по улице Луговой так и не восстановили. Лишь организовали подвоз воды. «Сейчас вода есть, но напор такой, что колонка на всю не включается», - рассказали Валентина и Валерий Битнеры.

В Щекинском районе в деревне Сорочинка произошла похожая ситуация. Хоть восьмимартовский прорыв и устранили, в части домов водоснабжение так и не наладили. Равно, как и подвоз воды. Три недели жители решали проблемы с обеспечением водой самостоятельно. Почему местные власти безразлично отнеслись к проблеме жителей? Ответ на этот вопрос они уже держали перед главой региона.

Как сообщил глава администрации МО «Узловский район» Николай Терехов, «после того как управляющая компания передаст сети в муниципалитете, мы проведём глобальные мероприятия, чтобы провести на эту улицу водовод напрямую от водозабора».

Хорошо, что сделали подвоз воды. В другом районе даже таких мер не приняли. В любом случае, не может быть такого, чтобы граждане по три недели сидели без воды. Это халатность со стороны чиновников любого уровня. Виновных наказать», - распорядился губернатор Алексей Дюмин.

Аварии в Щёкине и Узловой - не первые и явно не последние. Но устраняться подобные проблемы должны оперативно. Как считает директор департамента ЖКК министерства строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков, «каналы для сообщения известные - правительство, горячая линия губернатора, горячие линии в муниципальных образованиях. Если жители видят, что ситуация не исправляется, можно и нужно обращаться во все инстанции. С момента аварии до запуска воды по нормативу должно пройти не более восьми часов».

Как показала практика, комфортные условия всецело в руках жителей. Ждать у моря погоды можно долго. Но стоит ли? Только действие может дать толчок для работы всей системы.
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