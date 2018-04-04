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НОВОСТИ | Общество



04.04.2018 09:54 В центре Тулы археологи и строители работают бок о бок
Анастасия Октябрьская

В центре Тулы археологи и строители работают бок о бок

| фото |
«Мы находимся на Крестовоздвиженской площади города Тулы. Вот здесь как раз фундамент Крестовоздвиженской церкви», - показывает руководитель археологической экспедиции Алексей Свиридов.

Углубляемся в историю. В середине 17 века, а точнее в 1644 году, во времена царствования Алексея Михайловича «Тишайшего» в Туле по его указу был основан «Монастырь девичий Успения Пречистой Богородицы». При нём и был храм, фундамент которого обнаружили сегодня археологи а рядом около сорока захоронений. «Мы здесь работаем на небольшом участке. Основная часть этого кладбища останется, чтобы в будущем учёные, которые будут иметь неизмеримо большие научные возможности, могли его исследовать», - рассказал Алексей Свиридов.

Найденные артефакты передадут в музеи. Останки, как и полагается, предадут земле. И вот как раз-таки вопрос с перезахоронением очень взбудоражил общественность. А вдруг чума? По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Алексея Денисова, «мы считаем, что опасности для жителей города Тулы и для рабочих, которые проводят земляные работы, нет. Во внешней среде возбудитель чумы сохраняется не более 60 суток».

Сейчас на стройплощадке в самом центре оружейной столицы не умолкают споры об историческом наследии и ценности этого кладбища. Не затихает и техника. Бок о бок с археологами работают строительные подрядные организации.

По словам заместителя главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Романа Мурзина, «надеемся на эффективное соседство. Каждый занимается своим делом. Если придётся немножко подождать и понаблюдать за работой археологов – немножко мы готовы».

Я сейчас стою на том месте, где будет фонтан. Вот уже стали видны его границы и первые очертания. А вот эта траншея соединит сам фонтан с фонтанным оборудованием, которое и разместится там, где сегодня идут раскопки. Когда археологи уступят место строителям – сказать пока трудно. Археология – наука тонкая и спешки не терпит.













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